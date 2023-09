Neue Sirene für Leutenthal als Thema im Gemeinderat

Liebstedt. Die Abgeordneten der Landgemeinde Ilmtal-Weinstraße treffen sich am Montagabend.

Leutenthal bekommt eine moderne, elektronische Sirenen-Anlage: Der Vergabe-Beschluss für diese technische Errungenschaft steht auf der Tagesordnung, wenn sich der Gemeinderat der Landgemeinde Ilmtal-Weinstraße am Montag, 4. September, um 18.30 Uhr im Liebstedter Gemeindesaal zu seiner nächsten Sitzung trifft. Neben Leutenthal dürfen sich auch die Ortschaften Pfiffelbach, Willerstedt, Oßmannstedt und Ulrichshalben auf neue Sirenen freuen.

Ein wichtiges Thema des Abends wird zudem die Windenergie sein: Vertreter des Unternehmens Boreas stellen die Pläne für Windkraftanlagen vor, zudem stehen drei Gestattungsverträge mit dem Husumer Betreiber-Unternehmen „Windpark Gebstedt“ für Wege und Kabeltrassen zum Beschluss.

Für Liebstedt will der Gemeinderat die Planungsleistungen in Vorbereitung des Ersatzneubaus der Bauhof-Halle vergeben, zudem wird in der Sitzung das Projekt „Neuer Veranstaltungsort“ für Niederroßla vorgestellt.

Bürgermeisterin Katrin Wörpel (parteilos) liefert wie gewohnt einen Bericht aus den Ortschaften, zudem bekommen die Bürger in der Fragestunde Gelegenheit, ihre Anliegen und Anregungen auf den Tisch zu bringen.