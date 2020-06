Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Neue Stellplätze für Wohnwagen

Die Stadt weitet kurzfristig die Möglichkeiten für Gäste aus, die mit dem Wohnwagen anreisen: Ab sofort erhalten sie auch am Friedhof an der Berkaer Straße einen Stellplatz. Das städtische Ordnungsamt hat in Zusammenarbeit mit der Straßenverkehrsbehörde damit gleichzeitig eine Möglichkeit geschaffen, den derzeit sehr stark frequentierten Caravan-Stellplatz am Hermann-Brill-Platz zu entlasten. Die Stellplätze an der Berkaer Straße weisen zurzeit noch nicht den Komfort auf, den der Brill-Platz bietet. Es gibt keinen Strom- und Wasseranschluss und keine Entsorgungsmöglichkeit für Campingtoiletten. Das Stellplatzangebot soll daher ausgebaut werden. Tagestickets zu 5 Euro gibt es am Parkautomaten.