Neue Struktur für Verwaltung in Berlstedt

Die Ortschaften der Landgemeinde Am Ettersberg sind dieser Tage dazu angehalten, vorzuschlagen, in welche Vorhaben im kommenden Jahr am ehesten investiert werden solle. Dass es bereits 2020 an der Zeit ist, nennenswerte Teile der vom Land gewährten Fusionsprämie umzusetzen, bezweifelt Bürgermeister Thomas Heß (CDU) allerdings.

„Was den Gemeindehaushalt fürs nächste Jahr betrifft, sind wir in der Findungsphase“, so der Großobringer. Zu Monatsbeginn habe sich der neue Haupt- und Finanzausschuss konstituiert. Inzwischen werde darüber geredet, worauf 2020 die Prioritäten liegen. Im Februar oder März, so das Ziel des Bürgermeisters, könne der neue Etat im Stadtrat verabschiedet werden. Bis dahin sei es jedoch nicht bis ins letzte Detail zu analysieren, wo wann welcher Euro am effektivsten einzusetzen ist. Um zu bewerten, welcher Investitionsbedarf an den zahlreichen kommunalen Immobilien der Landgemeinde besteht, brauche die Verwaltung einen Experten für Gebäude-, Liegenschafts- und Energiemanagement. Diese neue Personalstelle muss jedoch erst einmal im nächsten Stellenplan bestätigt und im Anschluss ausgeschrieben und besetzt werden. Eine solcher Fachmann könne deshalb frühestens die Haushaltsdebatte für 2021 fundieren. Ohnehin sei Heß darum bemüht, die Verwaltung neu zu strukturieren – jedoch nicht mit dem Rotstift. Die alte VG hatte, sofern ihr das Sparen auferlegt wurde, nur die Möglichkeit, am Personalbudget zu kürzen. Die Verwaltung musste deshalb fachlich breit aufgestellt werden, reichte dafür jedoch weniger in die Tiefe. „Darunter leidet die Qualität. In der Landgemeinde haben wir die Möglichkeit, das zu ändern“, so Heß.