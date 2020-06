Fenster an der Südseite der Lehnstedter Kirche wurden saniert, die Nordseite kommt noch in diesem Jahr an die Reihe.

Neue Süd-Fenster bringen mehr Licht in die Kirche

Lehnstedt. Es ist deutlich heller geworden in den letzten Wochen in der Lehnstedter Kirche – und das liegt nicht nur an der Frühlingssonne. Sondern der Gemeindekirchenrat des zum Kirchspiel Mellingen/Umpferstedt gehörenden Dorfes hat einen Teil seines Vorhabens, die maroden Holzfenster zu erneuern, in die Tat umgesetzt. Die Südseite ist bereits so gut wie fertig, die Nordseite kommt im Laufe des Jahres noch an die Reihe. Etliche freiwillige Arbeitsstunden, aber auch Fachkenntnisse waren hier gefragt. Die bisherigen Kosten konnte die Kirchengemeinde aus ihren Rücklagen stemmen, „aber für die Handlungsfähigkeit in Zukunft sind Spenden sehr willkommen“, so Ulrike Lässig vom Gemeindekirchenrat.

Über die Notwendigkeit dieses Projektes gab es nie Zweifel: Die Fenster waren 40 Jahre nach ihrem Einbau verwittert und verschlissen. Der Kitt war an vielen Stellen weggebröckelt, die Holzrahmen ausgelaugt und so brüchig, dass die Fenster seit vielen Jahren schon nicht mehr geputzt werden konnten.

Zu renovieren waren zunächst sechs große, fest eingebaute Fenster mit jeweils 24 bis 32 kleinen Scheiben sowie sechs kleine Dachfenster-Flügel. Dafür ließ die Kirchengemeinde an der Südseite des Gebäudes ein Gerüst aufbauen. Ein Großteil der Scheiben ist aus mundgeblasenem Glas hergestellt. Somit waren Sorgfalt, Ausdauer und Liebe zum Detail gefragt. Defekte Segmente wurden so ersetzt, dass sie dem Original so nahe wie möglich kamen. Der Effekt des zusätzlichen Lichtes nach Säuberung und Wiederverglasung verblüffte die Kirchengänger.

Die wochenlange Zeit ohne Gottesdienste bedeutete für die Kirchengemeinde auch einen finanziellen Nachteil: Sie nahm in diesem Jahr deutlich weniger Sonntags-Kollekte ein als gewohnt. Damit wird der Gemeindebeitrag, auch Kirchgeld genannt, umso wichtiger: Diese freiwillige Spende verbleibt, anders als die Kirchensteuer, komplett im Kirchspiel und wird hier dringend benötigt. red

(Verweis) Bankverbindung der Kirchengemeinde Lehnstedt: Iban DE60 5206 0410 0008 0170 42