Neue Termine für abgesagte Auftritte in der Weimarhalle

Die Weimar GmbH arbeitet derzeit mit Hochdruck daran, neue Termine für die Veranstaltungen zu vereinbaren, die bis zum 19. April vorgesehen waren.

„Haben Sie bitte Verständnis, dass wir im Moment keine längerfristige Vorschau liefern können, da wir die weitere Entwicklung abwarten müssen“, betonte Cindy Tschirschnitz, Leiterin des Kongress- und Veranstaltungsservices, ebenso: „Die Eintrittskarten behalten Gültigkeit für den Ersatztermin.“

Der Comedian Torsten Sträter, der am 14. März auftreten wollte, kommt demnach am 8. Oktober in die Weimarhalle. Der Auftritt seines Kollegen Rainald Grebe wurde vom 21. März auf den 14. Oktober verlegt.

Die Highland Saga Show mit schottischer Musik und Tanz findet den Angaben zufolge am 16. November statt.

Alle, die sich am 27. März auf das karibische Tanzmusical Havana Nights gefreut hatten, müssen noch mehr Geduld haben: Es wird am 25. März kommenden Jahres stattfinden.

Ein neuer Termin konnte überdies für das Kinder-Stück „Mascha und der Bär“ gefunden werden, das nun am 14. November zu sehen ist. Das 4. Kinder- und Jugendchorfestival der Schola Cantorum wird am 9. April 2021 über die Bühne der Weimarhalle gehen.

Komplett abgesagt wurde hingegen das am 16. April geplante Gastspiel „Conni – das Schulmusical“. Die Eintrittskarten können in den Vorverkaufsstellen, in denen sie gekauft wurden, zurückgegeben oder für die Veranstaltung „Bibi Blocksberg...“ am 27. Mai 2021 in der Weimarhalle genutzt werden.

Der Veranstalter bat alle Karteninhaber, sich unter tickets@paulis.de zu melden, damit ihre Plätze für die neue Show fest bestätigt werden können.

