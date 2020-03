Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Neue Termine für abgesagte Vorstellungen

Für den Auftritt von Rainald Grebe mit seinem neuen Programm „Das Münchhausenkonzert“, das 21. März in der Weimarhalle stattfinden sollte, wurde ein neuer Termin gefunden und zwar am Mittwoch, 14. Oktober, 20 Uhr. Die erworbenen Tickets behalten ihre Gültigkeit oder können an der jeweiligen Vorverkaufsstelle zurückgegeben werden. Ebenfalls verlegt wurde das Gastspiel des Kindertheaters Doncalli mit „Mascha und der Bär“ von Samstag, 28. März, auf Samstag, 14. November, 14 und 17 Uhr. Eintrittskarten gibt es an der Tageskasse. Wegen eines engen Tourneeplanes lässt sich das Benefizkonzert des Luftwaffenmusikkorps Erfurt von Sonntag, 19. April, nicht verlegen. Wer trotzdem einen Beitrag für „Thüringen hilft“ leisten möchte, könnte auf die Rückgabe seiner Tickets verzichten. Sobald neue Verlegungen bekannt sind, werden sie auf www.weimarhalle.de veröffentlicht. red