Neue Weimarer Reihe zur Zukunft der Städte

Die Gesprächsreihe will auch vorausschauen, wie Corona die Entwicklung des Einzelhandels in Innenstädten beeinflusst.

Weimar. Die Bauhaus-Uni lädt ab Mai zu „Weimarer Stadtgesprächen“ über aktuelle Fragen der Stadtentwicklung.

Mit den Weimarer Stadtgesprächen startet im Mai eine neue Veranstaltungsreihe des Instituts für Europäische Urbanistik der Bauhaus-Uni in Kooperation mit der Stadt Weimar. Die Stadtgespräche laden ein zu einer öffentlichen Debatte über aktuelle Fragen der Stadtentwicklung. Vorträge, Podiumsgespräche zwischen Wissenschaft, Praxis und lokalen Akteuren sowie Diskussionen mit dem Publikum sollen den Austausch zwischen Universität und Stadt fördern.

Die ersten vier Veranstaltungen widmen sich Fragen, wie eine stärker am Gemeinwohl orientierte Stadt- und Siedlungsentwicklung aussehen und umgesetzt werden kann, wie sich Wohnflächen nachhaltig entwickeln lassen und wie sich Digitalisierung und Pandemie auf die Entwicklung des Einzelhandels auswirken.

Die Reihe startet am Montag, 10. Mai, mit einem Blick auf die „Neue Leipzig Charta“. Am 31. Mai beleuchtet sie große Siedlungen in kleinen Städten, am 14. Juni Wohnquartiere mit Modellcharakter. Das Gespräch am 5. Juli betrachtet die Zeit nach Corona und die neue Zukunft für die Innenstädte. Die Veranstaltungen werden jeweils um 18.30 Uhr online oder als Hybride durchgeführt.

Hier geht es zu den Stadtgesprächen.