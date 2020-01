Neuer Anstrich statt Hochzeitsmagie

„Magische Daten“ sind bei Heiratswilligen seit jeher beliebt – nicht zuletzt, weil einprägsame Ziffernfolgen womöglich das Risiko verringern, nach Jahren den Hochzeitstag zu vergessen. Eine solche numerische Konstellation wartet im Februar mit dem 20.2.2020.

In Kranichfelds Standesamt ist für diesen Tag kein Brautpaar vorgemerkt – allerdings nicht aus mangelndem Interesse. Das fehlende Trauzimmer durchkreuzt dort eventuelle Pläne – es sei denn, die Liebenden wollten sich in derzeit ziemlich zugige und frösteln machende Höhen hinauf zum Oberschloss begeben. Die für diese Jahreszeit passendere Alternative, das Trauzimmer im Baumbachhaus, kann derweil nicht genutzt werden. Just in der Woche des magischen Datums lässt der kommunale Eigenbetrieb für Wohnungswirtschaft den Flur und den Treppenaufgang des Hauses renovieren. Und dort muss entlang, wer nach oben ins Trauzimmer will.

Paare, die wegen des 20. Februar nachfragten, habe das Standesamt auf den 22.2.2020 umdisponieren können. Bis dahin soll dieser Teil der Malerarbeiten im Baumbachhaus beendet sein. Das Ausweichdatum scheint ebenfalls hinreichend merk-würdig. Überdies handelt es sich um einen Samstag.

Seit der Grundsanierung und Wiedereröffnung des Kranichfelder Dichter-Hauses im Jahr 1999 habe es drinnen keine größere Renovierungsaktion gegeben. Deshalb wird der städtische Eigenbetrieb nun tätig. Im Vorjahr hat er bereits der wetteranfälligen Westfassade des Gebäudes mitsamt den Fenstern einen neuen Anstrich geben lassen.

Auch der Baumbachverein ist in der Pflicht. Die vertragliche Vereinbarung, für die Renovierung des Cafés im Parterre Sorge zu tragen, hat er nun zu erfüllen. In Eigenleistung erledigt er das allerdings nicht. „Der Denkmalschutz, unter dem das Haus steht, umfasst auch die Auswahl der Innenfarbe. Das überlassen wir lieber Fachleuten“, sagte Vereinsvorsitzender Otto Hahn. Die Arbeiten schließen sich gleich an jene des Wohnungsbetriebes an. Das Baumbach-Café bleibt deshalb in der Zeit vom 17. Februar bis zum 10. März geschlossen.