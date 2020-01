Über die Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr wollen die Tröbsdorfer am Mittwoch reden.

Tröbsdorf. Die Tröbsdorfer treffen sich am 8. Januar in ihrer Festhalle zur Einwohnerversammlung mit der Stadtverwaltung.

Neuer Bahn-Halt bleibt Thema im Ortsteil

Der Jahresbeginn beschert den Tröbsdorfern bereits ihre jährliche Einwohnerversammlung mit der Stadtspitze. Diese steht im Weimarer Ortsteil am kommenden Mittwoch, 8. Januar, in der Festhalle auf dem Programm. Ein zentrales Thema soll dabei einmal mehr die Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr sein – von der Taktung der Busse bis hin zur Einrichtung eines Haltepunktes der Regionalbahn. Außerdem soll über die Dachsanierung des Bürgerhauses, den Zustand des Kanals zum Feuerlöschteich, die Verlängerung des Fußweges in der St.-Marien-Straße, den Spielplatz im Ortskern, die Straßenbeleuchtung im Ort und die Sanierung der Weimarer Straße geredet werden. Nicht zuletzt liegt es dem Ortsbürgermeister und dem Ortschaftsrat am Herzen, über Möglichkeiten zu sprechen, um Temposünder auf Tröbsdorfs Straßen wirksam einzubremsen. Die Einwohnerversammlung beginnt um 18 Uhr.