Neuer Blankenhainer Markt bekommt seine äußere Hülle

Sichtbar voran geht es auf der Baustelle des zukünftigen Aldi-Marktes in Blankenhain. Auf dem Areal, direkt an der B 85 am Ortsausgang in Richtung Rudolstadt, wird in den nächsten Monaten der Neubau mit Parkplatz entstehen. Notwendig geworden ist das seit mehreren Jahren geplante Bauvorhaben, da dem Discounter der Platz am bisherigen Marktstandort in der August-Bebel-Straße nicht mehr ausreichte. Eine Erweiterung ist dort nicht möglich. Der Bauplatz am Stadtrand war der einzige für diesen Zweck verfügbare in Blankenhain. Foto: Stefan Eberhardt