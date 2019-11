Berlstedt. Die Feuerwehren der Landgemeinde Am Ettersberg wählen sich am Freitag, 29. November, einen Stadtbrandmeister.

Neuer Brandschutz-Koordinator am Ettersberg

Die Bildung der Landgemeinde Am Ettersberg zu Beginn dieses Jahres hatte nicht nur Auswirkungen auf die politischen Gremien und die Verwaltung im Nordkreis. Auch die freiwilligen Feuerwehren stehen nun in gemeinsamer kommunaler Verantwortung. Um den Brandschutz in den insgesamt 19 zugehörigen Orten zu koordinieren, ist nun das Amt eines Stadtbrandinspektors zu besetzen.

Hierfür wird am Freitag, 29. November, eine Jahreshauptversammlung der Brandschützer, die unter dem großen Dach der Freiwilligen Feuerwehr Am Ettersberg zusammengefasst sind, einberufen. Die Versammlung findet um 19 Uhr im Berlstedter Kulturhaus statt. Der neue Stadtbrandmeister wird in geheimer Wahl bestimmt. Die Bewerber um das Amt haben am Abend Gelegenheit, sich und ihre Ambitionen nochmals vorzustellen. Gleich nach der Wahl wird der Stadtbrandmeister von Bürgermeister Thomas Heß offiziell ernannt. Ebenso wird mit dem Stellvertreter verfahren, der am Freitag in einem weiteren Wahlgang ebenfalls festzulegen ist. Für den unterhaltsamen rahmen wird die Tanzsportgarde des TSV Berlstedt sorgen.