Neuer Chefarzt für „Deutschlands Onko-Team 2023“ am Weimarer Klinikum

Weimar. Mediziner mit großer Expertise wechselt an Klinik für Hämatologie, Onkologie und Palliativmedizin. Er wird auch ambulant tätig sein.

Er wurde vom besten Team in Empfang genommen – und das ganz offiziell: Volker Schmidt hat am Sophien- und Hufeland-Klinikum seine Arbeit als Chefarzt der Klinik für Innere Medizin IV mit den Schwerpunkten Hämatologie, Onkologie und Palliativmedizin aufgenommen. Nur wenige Tage zuvor wurde seine neue Abteilung als „Deutschlands Onko-Team 2023“ geehrt (wir berichteten).

Der Facharzt für Innere Medizin sowie für Hämatologie und Onkologie mit der Zusatzbezeichnung Palliativmedizin freut sich darauf, seine Arbeit in einer Klinik mit „stabiler Größe und gewachsener Struktur“ aufzunehmen. „Eine hohe Patientenorientierung mit bestmöglicher Versorgung setzt ein eingespieltes Team voraus.“ – Hier finde er bei den Mitarbeitenden der Klinik optimale Startbedingungen, teilte das Klinikum mit.

Volker Schmidt stammt ursprünglich aus Überlingen am Bodensee und lebt seit seinem Medizinstudium, das er von 1998 bis 2004 absolvierte, mit seiner Frau und drei Kindern in Jena. Nach seiner Assistenz- und Facharzttätigkeit am Uni-Klinikum wechselte er 2015 an das Helios-Klinikum nach Erfurt, wo er zunächst als Oberarzt und ab 2017 als Leitender Oberarzt in der 4. Medizinischen Klinik (Hämatologie/Onkologie) den Bereich der Hochdosis-Chemotherapien und der Stammzelltransplantation verantwortete.

„Die Expertise, die Dr. Schmidt über seine verschiedenen Ausbildungsstationen und Tätigkeiten an einem Maximalversorgungskrankenhaus erworben hat, bringt er nun hier bei uns als Chefarzt im Interesse der Patienten und des Klinikums ein. Durch eine anteilige Tätigkeit von Herrn Doktor Schmidt im Medizinischen Versorgungszentrum der Klinikgesellschaft können wir auch einen guten Übergang in die ambulante Versorgung anbieten“, wird Klinik-Geschäftsführer Tomas Kallenbach in der Mitteilung des Klinikums zitiert.