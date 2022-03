Neuer Fachmann an der Spitze der Kreis- und Fahrbibliothek Weimarer Land

Apolda. Denny Funke möchte den Spaß am Lesen fördern.

Denny Funke (41) aus Mechelroda ist der neue Leiter der Kreis- und Fahrbibliothek Weimarer Land. Er hat Buchhandel und Verlagswirtschaft studiert und war zehn Jahre als Führungskraft im Filialbuchhandel tätig. Sein Ziel ist es, zufriedene Leser zu haben und weitere Leser zu gewinnen. Wieder regelmäßig in den kleinen Gemeinden präsent zu sein, dabei innovative Bibliotheksangebote zu schaffen, sind einige seiner Ziele. Man wolle sozialer Treffpunkt sein und neue Impulse setzen, den Spaß am Lesen fördern, so Funke.