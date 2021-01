Neuer Integrationswegweiser Apolda in Deutsch und Englisch

Apolda. Der neue Integrationswegweiser „Integration – Guide Apolda“ ist da. Auf rund 40 Seiten finden ausländische Mitbürger aber auch Deutsche darin zahlreiche praktische Hinweise, die den Alltag erleichtern können. So werden zum Beispiel Ansprechpartner in Sachen Familienunterstützung, Schule und Ausbildung, Wohnen sowie Arbeitssuche benannt.

Darüber hinaus finden sich im Heft, das in Deutsch und Englisch verfasst wurde, Telefonnummern, E-Mail-Adressen und Öffnungszeiten von Anlaufstellen, die sich um günstige Einkaufsmöglichkeiten für Bedürftige kümmern, sich bei der finanziellen Unterstützung von Bedürftigen sowie Fragen zur Gesundheitsvorsorge auskennen.

Auch mit Blick auf Behördengänge sei der Integrationswegweiser recht hilfreich, versichert Redakteurin Elisabeth Herold. Sie arbeitet in der Koordinierungsstelle des Diakoniewerks Apolda, die sich um die soziale Integration von Flüchtlingen im Weimarer Land kümmert. Allerdings richte sich die Broschüre, die seitens der Diakonie neu erarbeitet wurden, grundsätzlich an alle Bedürftigen im gesamten Kreisgebiet, betont Elisabeth Herold.

In Auftrag gegeben hatte die Broschüre das Landratsamt. Bereits 2015/2016 war eine herausgegeben worden. Die Neuauflage umfasst zunächst 500 Exemplare. Solche in Deutsch-Persisch sowie in Deutsch-Arabisch folgen demnächst. Die Integrationswegweiser liegen unter anderem im Landratsamt und im Bürgerbüro der Stadtverwaltung aus. Zudem soll es sie im Boz-Basar in Apolda und an der Tafel in Apolda geben. Gefördert wird die Broschüre durch das Bundesinnenministerium sowie das Bundesamt für Migration.

Symbolisch übergab Elisabeth Herold die beiden ersten Exemplare an Landrätin Christiane Schmidt-Rose (CDU) sowie Bürgermeister Rüdiger Eisenbrand (parteilos). Beide begrüßten die Neuauflage, wenngleich die Landrätin die Fokussierung auf Apolda kritisierte. Die Kreisstadt sei zwar ein Schwerpunkt, aber das Kreisgebiet umfasse eben weitaus mehr Kommunen. Und auch dort gebe es Migranten mit Informationsbedarf. Vereinbart wurde, dass konkrete Informationen etwa zu Anlaufstellen im Südkreis in der Online-Ausgabe nach und nach noch eingepflegt werden.