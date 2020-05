Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Neuer LTE-Standort im Weimarer Norden

Mobilfunk und Datenübertragung im 5G-Standard sind zwar in Weimar noch immer nicht in Sicht. Die Telekom verkündete am Montag allerdings: Die Mobilfunk-Versorgung in Weimar sei jetzt noch besser. Das Unternehmen habe dafür einen Standort neu gebaut. Durch diesen Ausbau vergrößere sich die Mobilfunk-Abdeckung in Weimar . Auch insgesamt stehe mehr Bandbreite zur Verfügung. Selbst der Empfang in Gebäuden verbessere sich.

Beim Ausbau des Mobilfunknetzes sei die Telekom auf die Zusammenarbeit der Kommunen angewiesen, um notwendige Flächen für die Standorte anmieten zu können, heißt es in der Mitteilung. Wo sich der neue Standort befindet, wollte die Telekom allerdings nicht sagen. Auch die Stadt Weimar hat noch keine Meldung vom Unternehmen bekommen, obwohl dieses verpflichtet ist, der Immissionsschutzbehörde ihre Standorte mitzuteilen. Von Unternehmensseite hieß es lediglich: Der Standort diene auch der Versorgung entlang der Bahnstrecke.

Nach offiziell nicht bestätigten Informationen, die der Redaktion vorliegen, befindet sich der neue Mast im Bereich der Industriestraße. Damit betreibt die Telekom in Weimar jetzt nach eigenen Angaben 28 Standorte. Die Bevölkerungsabdeckung liege bei nahezu 100 Prozent. Bis 2022 sollen zwei weitere Standorte hinzukommen. Zusätzlich sind an drei bestehenden Standorten Erweiterungen auf den LTE-Standard geplant. Der LTE-Ausbau sei auch deshalb wichtig, weil alle Standorte im zukünftigen 5G-Netz genutzt werden.