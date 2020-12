Weitere Person im Weimarer Land an Corona verstorben

Im Weimarer Land gibt es innerhalb von 24 Stunden einen erheblichen Anstieg der Corona-Neuerkrankungen. So meldet das Gesundheitsamt mit Stand vom Dienstag 29 neue Krankheitsfälle. Damit sind aktuell 267 Personen aktiv krank. Davon sind 144 weiblich. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog

Zudem ist eine weitere Person verstoben. Somit sind es inzwischen insgesamt zehn.

Auch die Zahl der in stationärer Behandlung befindlichen Bürger stieg im Vergleich zum Vortag sprunghaft an, aktuell sind es 19 und damit zwölf mehr als am Montag gemeldet. Allein neun von den neu stationär aufgenommenen seien durch die jeweiligen Hausärzte in die Klinik eingewiesen worden, so die Kreisverwaltung.

Innerhalb der vergangenen sieben Tage gab es 150 Neuerkrankungen. Der Inzidenzwert liegt damit bei 182,9.

Seit Beginn der Pandemie wurden im Weimarer Land 1027 Krankheitsfälle registriert. 750 Bürger gelten inzwischen als genesen. Das sind 25 mehr als am Montag gemeldet.

Aktuell befinden sich 272 Kontaktpersonen in Quarantäne. Zudem sind 102 Reiserückkehrer aus Risikogebieten in häuslicher Absonderung.

In 53 Orten des Weimarer Landes gibt es inzwischen Bürger mit Corona. Das sind die Spitzenreiter: Apolda (58), Blankenhain (33), Bad Berka (29), Kranichfeld (18) und Bad Sulza (16). red