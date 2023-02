Neuer Präsident: Am 1. März Amtsantritt an der Weimarer Bauhaus-Universität

Weimar. Peter Benz wird am Tag zuvor in Erfurt offiziell als Präsident ernannt. Feierliche Einführung folgt im Sommersemester.

Peter Benz wird am 1. März sein Amt als neuer Präsident der Bauhaus-Universität antreten. Die Universitätsversammlung hatte ihn am 1. November zum Präsidenten gewählt. Die offizielle Ernennung durch den zuständigen Thüringer Minister Wolfgang Tiefensee (SPD) erfolge einen Tag zuvor am 28. Februar im Ministerium. Die feierliche Amtseinführung von Peter Benz ist für das Sommersemester 2023 im Rahmen einer Investitur-Feier vorgesehen.