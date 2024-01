Neuer Rekord: Das ist der Besuchermagnet am Weimarer Theaterplatz

Weimar Haus der Weimarer Republik steigert Gästezahlen. Dazu soll eine neue Sonderausstellung beitragen.

Neuer Rekord im Haus der Republik: Die Zahl der Besucherinnen und Besucher übertrifft die vom Vorjahr um 45 Prozent. Das Museum hat einen Zuwachs der Gäste um 10.000 Personen gezählt. Dazu trug nicht zuletzt die aktuelle Sonderausstellung „Trauma 23 – Deutschlands Hyperinflation vor 100 Jahren“ bei. Besucher haben noch bis Sonntag Zeit, diese Schau zu sehen.

Von Januar bis Dezember 2023 informierten sich 33.398 Menschen am Weimarer Theaterplatz über die erste deutsche Demokratie, rechnen die Museumsmacher vor. Möglich wurde der Zuwachs unter anderem dadurch, dass im Mai der Erweiterungsbau geöffnet wurde, wo die Sonderausstellung Platz fand. Zusätzliche 15.000 Gäste zählte man bei Veranstaltungen im Künstlergarten und im Forum für Demokratie.

Ungleiche Politiker in entscheidender Position

Die nächste Sonderausstellung widmet sich ab 6. Februar unter dem Titel „Zwei Welten – eine Republik“ Friedrich Ebert und Paul von Hindenburg. Ebert war Zivilist, Hindenburg Angehöriger des Militärs. Ersterer war Parlamentarier, letzterer Autokrat. Einer gilt als Erbauer der Weimarer Republik, der andere als einer ihrer Zerstörer. „Die Ausstellung stellt die zwei Reichspräsidenten in all ihren Unterschieden gegenüber“, erklärt Kurator Marcel Böhles.

Letztendlich war keinem der beiden Reichspräsidenten ihr Weg in die Spitze in die Wiege gelegt. Mit Ebert arbeitete sich ein Sattlerlehrling bis zum Politiker nach oben. 1918 katapultierte ihn die Revolution an die Staatsspitze. Hindenburgs militärische Karriere hingegen war vorbei, als er 1914 für den Ersten Weltkrieg reaktiviert wurde und durch Schlachtenglück zum Nationalhelden aufstieg. Die Ausstellung zeigt gewohnt reich bebildert und multimedial, welche Auswirkungen es haben kann, wer im entscheidenden Moment an den Schalthebeln der Macht sitzt.

Diskutieren über historischen Rechtsruck

100 Jahre zurück blickt man im Haus der Weimarer Republik auch 2024, nämlich auf die Thüringer Landtagswahlen von 1924. Unter dem Titel „Heiße Eisen der Geschichte: Thüringens Schicksalswahl von 1924“ wird am Mittwoch, 10. Januar, 19.30 Uhr, im Forum des Hauses diskutiert. Anlass ist ein historischer Rechtsruck: Die Wahlen 1924 markieren einen tiefen Einschnitt. SPD und KPD verloren die Mehrheit im Landtag, während die im „Thüringer Ordnungsbund“ zusammengeschlossenen bürgerlichen Parteien zur stärksten Kraft wurden. Da sie jedoch die absolute Mehrheit nicht erreichten, ließen sie ihre Minderheitsregierung von der Vereinigten Völkischen Liste tolerieren, die auf eine reaktionäre Politik drang und die Aufhebung des NSDAP-Verbots erwirkte. Die Abhängigkeit der Regierung von Rechtsextremen hatte Folgen weit über Thüringen hinaus, denn sie wurden anschlussfähig für bürgerliche Kräfte.

Wie kam es zu dieser Entwicklung? Warum standen sich in Thüringen Bürgertum und Arbeiterbewegung so schroff gegenüber? Und wo liegen die Parallelen zu den anstehenden Landtagswahlen? Darüber sprechen Judy Slivi, Referentin bei Arbeit und Leben Thüringen, und Historiker Steffen Raßloff. Stephan Zänker, Geschäftsführer des Vereins Weimarer Republik, moderiert und gibt Fragen aus dem Publikum weiter.

Zur Podiumsdiskussion wird Anmeldung erbeten unter veranstaltungen@hdwr.de