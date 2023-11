Neuer Resident in der Weimarer Galerie Eigenheim

Weimar. Bauhaus-Absolvent José Taborda kehrt nach Weimar zurück. Er arbeitet in der Galerie Eigenheim an Objekten, die er ab 4. Dezember ausstellt.

Der portugiesische Künstler José Taborda residiert ab kommende Woche in der Galerie Eigenheim in Weimar. Er ist Bauhaus-Absolvent und will seinen Aufenthalt in Weimar nutzen, um seine kürzlich in New York entstandenen Arbeiten weiterzuentwickeln. Die Installationen spiegeln Tabordas Auseinandersetzung mit verschiedenen Phasen der Menschheitsentwicklung wieder. Der Künstler überführt zum Beispiel Werkzeuge aus der Bronzezeit in die Jetztzeit. Die Objekte werden von 4. Dezember an einen Monat lang in der Galerie Eigenheim ausgestellt. Beispielhaft ist auch das Ausstellungsstück „Comb“, ein massenproduzierter Kamm in dem sich ein echtes Wollmammuthaar verfangen hat.