Neuer Schaukasten für Ehringsdorf

Ehringsdorf. Dem alten Medium Schaukasten verhilft der Ortsteilrat von Oberweimar und Ehringsdorf zu einer beachteten Zukunft.

Einen Schaukasten weiht der Ortsteilrat von Oberweimar und Ehringsdorf am Mittwoch, 14. Juli, um 17.30 Uhr an der Bushaltestelle am Ehringsdorfer Anger ein. Hier will der Rat regelmäßig zum Geschehen im Ortsteil informieren. Auch Vereine können hier ihre Veranstaltungen ankündigen. „Wir setzen bewusst neben neuen auch auf dieses alte Medium. Es soll dazu anregen, gemeinsam für den Ortsteil tätig zu werden“, sagte Ortsteilbürgermeisterin Ines Bolle.