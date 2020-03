Weimar. Rund 300 aus einem Nachlass erworbene Briefe an Theodor Hagen (1842-1919) füllen im Goethe- und Schiller-Archiv eine empfindliche Lücke im Bestand.

Neuerwerbung schließt eine empfindliche Lücke

Aus Privatbesitz konnten die Weimarer Kunstgesellschaft und die Freundesgesellschaft des Goethe- und Schiller-Archivs gemeinsam rund 300 Briefe an den Weimarer Maler und Zeichner Theodor Hagen (1842-1919) ankaufen. Dafür investierte die Kunstgesellschaft 1000 Euro aus der Vereinskasse, 2000 Euro steuerte die Freundesgesellschaft des Archivs bei. Theodor Hagen, einer der Hauptvertreter des deutschen Impressionismus, war zwischen 1876 und 1881 Direktor der Großherzoglichen Kunstschule in Weimar, bereits 1871 war Hagen als Lehrer an die dortige Landschaftsklasse berufen worden.

„Gerade die Briefe von seinen Schülern fehlten bislang“, füllt die Neuerwerbung nach Angaben von Ulrike Bischof aus dem Vorstand der Freundesgesellschaft, eine Lücke im Bestand. Zu finden sind in dem Konvolut zum Beispiel Briefe von Paul Baum, Max Merker und Paul Riess, erklärt Jana Olschewski, Universität Greifswald, die sich intensiv mit den Beziehungen von Theodor Hagen zur Künstlerkolonie Schwaan befasst und darüber in Weimar am Dienstag im Goethe-Nationalmuseum einen viel beachteten Vortrag hielt. Es finden sich Briefe von Alfred Lichtwark, Direktor der Hamburger Kunsthalle, von Leopold von Kalkreuth, Walter Klemm, Alexander von Gleichen-Rußwurm, Alfred Kallmorgen und dem Maler Louis Kolitz. „Der Erhaltungszustand ist recht gut“, sagt Gregor Seiffert, Vorsitzender der Weimarer Kunstgesellschaft.

Die Briefe geben nach Angaben von Jana Olschewski für die Forschung wertvolle Hinweise auf konkrete Werke, auf das Verhältnis Hagens zu den Schülern, auf einen regen Austausch über moderne Kunstentwicklung, zum Ausstellungsgeschehen und auch zur Künstlerkolonie Schwaan. Die Briefe decken den gesamten Weimarer Zeitraum von 1871 bis zum Tod Theodor Hagens 1919 ab. „Es gibt die Idee einer Ausstellung zu Theodor Hagen“, kündigte Seiffert an. Vorerst aber sind die bereits in den Archiv-Bestand eingearbeiteten Briefe für die Forschung zugänglich.