Neues Ausflugsziel für Städtekette-Radler

Salven von Bonbons flogen zum Schlachtruf „Hopfgarten Hopp Hopp“ durch den Saal, eine ganze Batterie von Schaumküssen stand zum Aufessen bereit. Allerhand Preise warteten darauf, bei Spielen vergeben zu werden, Schminkstifte, um Kindergesichter lustig zu verwandeln. Rüdiger und Christian Watzl aus Weimar hatten die passende Musik dabei, um die junge närrische Meute in Bewegung zu halten. Auch bei seiner inzwischen 14. Auflage fand Hopfgartens Kinderfasching ein dankbares Publikum.

Einmal mehr war es Kerstin Schmöger vom Verein der Kinder- und Jugendförderung Grammetal, die den bunten Nachmittag auf die Beine gestellt hatte. Unterstützung bekam die Leiterin des Hopfgartener Jugendclubs von zahlreichen ihrer Clubgäste. Und auch wenn anfangs ein wenig Ungewissheit mitschwang, ob die Hütte am ersten Wochenende der Winterferien tatsächlich richtig voll wird, lösten sich solche Befürchtungen schnell in Wohlgefallen auf.

In dem bewährten Konzept stach diesmal auch Neues heraus – allen voran der neue Wirt der „Weintraube“, Patrick Langbein. Für den Mittdreißiger und seine Frau Mandy war der Kinderfasching am Samstag die erste große Veranstaltung als Gastgeber in der Gemeinde. Dabei ist Langbein, der aus Hopfgarten stammt, alles andere als ein Neuling in der Gastronomie. Als Koch sammelte er bereits Erfahrungen in Restaurants in der Schweiz sowie auf einem Aida-Kreuzfahrtschiff. Sieben Jahre lang arbeitete er zudem in der Küche des Restaurants im Isserstedter Globus-Einkaufszentrum, wo er sich nun als Teamleiter verabschiedete. Schließlich bot sich in seinem Heimatdorf die Gelegenheit, für seine Tochter, seinen Sohn, seine Frau und für sich etwas Eigenes auf die Beine zu stellen.

In der „Weintraube“, die künftig mittwochs bis sonntags geöffnet sein soll, baut Langbein auf mehr als nur die übliche Bewirtung für das Dorf und seine Gäste. Zum einen wird er ab August dem örtlichen Kindergarten die Mittagsmahlzeiten liefern. Zurzeit bezieht das „Zwergenland“ das Essen noch von einem großen Speiseversorger. Zur Kindereinrichtung pflegt der Koch schon seit Jahren gute Beziehungen – nicht nur als Vater von Lilly und Jamie. Der Küchenprofi betreute im „Zwergenland“ auch ein Kochprojekt, um die Knirpse ans Zubereiten gesunder Mahlzeiten heranzuführen.

Nicht nur den Nachwuchs möchte Patrick Langbein in Zukunft bekochen. Er kann sich außerdem vorstellen, für Senioren im Ort und der näheren Umgebung Essen auf Rädern anzubieten. Und noch mehr Räder sind für ihn Thema: Da Hopfgarten direkt am Thüringer Städtekette-Radweg zwischen Weimar und Erfurt liegt, will sich der Weintrauben-Wirt in der warmen Jahreszeit gezielt mit Biergarten und entsprechendem Imbissangebot an Radfahrer und Wanderer wenden.

Mit einem Fest am 1. März will der neue Wirt den Gaststättenbetrieb offiziell wiedereröffnen. Bevor Langbeins ihren Einstand geben, bieten sie am 22. Februar dem Faschingsclub Hopfgarten ein Dach. Im Saal der Weintraube steigt dann um 20.11 Uhr die Festsitzung „Hopfgarten lebt – der Saal bebt..