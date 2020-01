Neues Fahrzeug und drei Brandeinsätze für Klettbacher Wehr

Ein nagelneues Fahrzeug, drei Brandeinsätze und vier neue Kameraden: Die Freiwillige Feuerwehr Klettbach zog auf ihrer Jahreshauptversammlung die Bilanz eines aufregenden Jahres. Für Ortsbrandmeister Jens Oschmann war es zudem ein Jubiläumsjahr: Er feierte sein 20-Jähriges in diesem Ehrenamt. Zur nächsten Wahl, einer der Punkte auf dem Jahreskalender 2020, tritt er wieder an – im Gegensatz zu Stellvertreter Karsten Blaschka, der aus zeitlichen Gründen kürzer treten will.

Als Jahreshöhepunkt bleibt fraglos die Übergabe des neuen Mannschaftstransportwagens (MTW) in Erinnerung. Der zur Jahresmitte aus dem Amt scheidende langjährige Bürgermeister Ralph Triebel hatte diese Investition noch auf den Weg gebracht. Der Opel Vivaro soll dafür sorgen, dass mehr Kameraden auf schnellstem Weg zu den Einsätzen kommen, vor allem aber ist er ein Transportmittel für die Jugendfeuerwehr, etwa wenn Zeltlager oder Wettkämpfe auf dem Programm stehen. Er kostete 32.000 Euro, wurde im Juli zugelassen und hat seine ersten Einsatzkilometer absolviert. Mit ihm hat die Klettbacher Wehr jetzt drei Fahrzeuge: das 2017 neu gekaufte Mittlere Löschfahrzeug (MLF), den schon etwas älteren Kommandowagen und nun den MTW.

„Neue Technik ist auch wichtig, um zum Beispiel Jugendliche zu begeistern“, so Jens Oschmann. Der vor zwei Jahren neu gestartete Aufbau der Jugendfeuerwehr kommt bestens voran – inzwischen trainieren 26 Mädchen und Jungen regelmäßig bei Jugendwart Marko Zipfel sowie Kay Zeunemann, Andreas Westermann und René Heyder das Feuerwehr-Abc. Tendenz: steigend. Zwei aus dem Kreis der Jugend, Fabrice Hopf und Sebastian Kramer, absolvierten 2019 den 70-Stunden-Grundlehrgang und wurden in der Versammlung offiziell zu Feuerwehrleuten befördert – ebenso wie Moritz Gräber und Paul Menger, die diesen Weg als erwachsene „Seiteneinsteiger“ gingen.

Weiterbildung war auch ansonsten ein Thema: Olaf Gräber absolvierte einen Motorsägen-Lehrgang und trug damit der Tatsache Rechnung, dass Einsätze nach Sturmschäden in den letzten Jahren häufiger wurden. Jens Oschmann fuhr mit Ron Reichel und Michael Menger in den Teutoburger Wald, wo sie sich in der Bedienung der Kreiselpumpe ihres MLF schulen ließen.

Insgesamt acht Einsätze sind übers Jahr ein durchschnittlicher Wert, allerdings waren neben fünf Hilfeleistungen auch drei Brände dabei. Als Anfang Juni eine Scheune in Meckfeld in Flammen stand, halfen drei Klettbacher Kameraden, aus dem Hydranten im Dorf die Tankwagen zu füllen, die das Löschwasser dann im Pendelverkehr nach Meckfeld brachten. Einen Balkonbrand in Klettbach löschten die Kameraden Anfang September noch in der Entstehungsphase, Anfang Dezember bei einem Garagenbrand in Hohenfelden griffen allerdings zwei Klettbacher mit Atemschutztechnik aktiv in die Löscharbeiten ein.