Neues Gesicht an Weimars Musikhochschule

Weimar Opernregisseur Jochen Biganzoli wird Dozent im Musiktheater, Christian Wilm Müller beerbt Grigory Gruzman als Klavierprofessor.

Neue Dozenten begrüßt die Hochschule für Musik Franz Liszt (HfM) demnächst. So startet ab Januar Jochen Biganzoli seine Lehrtätigkeit in Weimar. Christian Wilm Müller wird in neuer Position tätig.

Jochen Biganzoli wird Professor im Bereich Musiktheater/Szene. Dort erteilt er szenischen Unterricht in den Bachelor- und Masterstudiengängen Gesang. In seinen Händen liegt zudem die künstlerische und organisatorische Leitung des Studienbereichs mit eigenen szenischen Projekten und Präsentationen, insbesondere im hochschuleigenen Studiotheater Belvedere. Biganzoli gilt als profilierter Künstler im Musiktheater. Als Opernregisseur mit rund 30 Jahren Theatererfahrung wolle er Studierende auf die Herausforderungen der sich verändernden Theaterlandschaft vorbereiten. „Das Gesamtkunstwerk Musiktheater möchte ich den Studierenden als lebendige, zeitgenössische und innovative Kunstform näherbringen und ihre persönliche, künstlerische und handwerkliche Entwicklung begleiten“, so Biganzoli.

Christian Wilm Müller ist neuer Professor für Klavier an der Hochschule für Musik Franz Liszt. Foto: Thomas Müller

Dozieren an Hochschule und Spezialgymnasium

Christian Wilm Müller lehrt bereits seit vielen Jahren an der HfM. Nun wird er Nachfolger von Grigory Gruzman als Professor für Klavier. Außerdem wird er am Musikgymnasium Belvedere lehren, dem Hochbegabtenzentrum der Hochschule. „Dies in der für Weimar so charakteristisch guten Verbindung von hochtalentiertem Nachwuchs am Musikgymnasium Schloss Belvedere und Studierenden der Hochschule in einer Klasse zu vereinen, ist eine aus meiner Sicht ideale Synergie. Ich fühle mich geehrt, dass das Institut für Klavier und die Hochschule für Musik Weimar mich in diese Verantwortung nimmt“, sagt Christian Wilm Müller.