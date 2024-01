Neues Leitungs-Duo im Seniorenzentrum Weimarblick

Weimar Pflegedienstleiterin Mandy Tamm und Hausleiter Maik Rudolph-Geibel haben unlängst ihre Arbeit in Weimar aufgenommen.

Ein neues Leitungs-Duo hat unlängst seine Arbeit im Azurit Seniorenzentrum Weimarblick aufgenommen. Pflegedienstleiterin Mandy Tamm hat neun Jahre Leitungserfahrung im Schwesterhaus gesammelt, dem Seniorenzentrum Schillerhöhe, teilt die Azurit-Gruppe mit. Der neue Hausleiter Maik Rudolph-Geibel ist in Thüringen geboren. Nach 30-jähriger Tätigkeit in München ist er wieder zurück nach Thüringen gezogen und lebt nun im Weimarer Land. Maik Rudolph-Geibel bringt 23 Jahre Erfahrung als Leitungskraft mit, davon 14 Jahre Erfahrungen als Leitung eines Seniorenzentrums in München, heißt es. Er betreute in dieser Zeit viele erfolgreiche Projekte: So zum Beispiel die „Theatergruppe mit Demenz“, die 2022 mit dem Bayrischen Demenzpreis gewürdigt wurde.