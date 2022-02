Neues Stück im Weimarer Stellwerk-Jugendtheater

Weimar. „Romeo an Julia“ feiert am Freitag eine ausverkaufte Premiere und erlebt danach noch drei Aufführungen.

Die Premiere ist ausverkauft, für die weiteren Vorstellungen gibt es noch Karten: „Romeo an Julia“ heißt das Stück, das im Stellwerk-Jugendtheater im Weimarer Hauptbahnhof am Freitag, 25. Februar, erstmals über die Bühne geht. Das Stück unter der künstlerischen Leitung von Pauline Schönfelder knüpft an das Leben und die Gedanken von Caroline Schlegel-Schelling an, einer scharfsinnigen Schriftstellerin des ausgehenden 18. sowie frühen 19. Jahrhunderts. Die Vorstellungen am Samstag, 26. Februar, sowie am Donnerstag und Freitag, 3./4. März, beginnen jeweils 19 Uhr.

Karten über: stellwerk-weimar.de