Neuigkeiten im Bürgerzentrum im Weimarer Ortsteil Schöndorf

Das Mehrgenerationenhaus und Bürgerzentrum in der Carl-Gärtig-Straße.

Schöndorf. Die Palette reicht von Vorlese-Freuden am 19. November über Schach-Treffen bis zu Ratgebern für Eltern.

Auf neue Angebote haben das Mehrgenerationenhaus und Bürgerzentrum Schöndorf aufmerksam gemacht. So gibt es am Vorlesetag am 19. November von 10 bis 16 Uhr nach Anmeldung individuelle Vorlesezeiten mit Susanne von der Wense (0152/59144212).

Ebenso neu ist Schach für Klein und Groß mit Dorothea Schmidt. Das Angebot läuft montags 16 bis 18 Uhr, wobei in der aktuellen Corona-Warnstufe rot eine Anmeldung (03643/8788746) notwendig ist. Interessierte können Schach lernen, spielen oder bei einem Kaffee zusehen.

Immer mittwochs von 9 bis 10.30 Uhr bietet zudem ab 24. November die Erziehungs- und Familienberatung des SOS-Kinderdorfs Beratung bei Erziehungs- und Entwicklungsfragen, der Gestaltung des Familienalltags, bei Stress und Ärger zu Hause, mit Freunden, Schule und/oder Eltern sowie bei Sorgen um ein Kind an. Eine Anmeldung für die Kurzberatung ist nicht notwendig Dabei werde dann ein Termin für längere Gespräche vereinbart.

Noch relativ neu ist zudem die Babysprechstunde für werdende Eltern und Eltern mit Kindern bis zum ersten Geburtstag. Dazu bieten Expertinnen donnerstags 14 bis 16 Uhr eine offene Sprechstunde an. Nach Vereinbarung sind von 10.30 bis 12 Uhr zudem Beratungsgespräche möglich.