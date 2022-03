Neujahr in Weimar: Persisches Nouruzfest im Hofatelier

Niedergrunstedt. Iranische Künstlerin stellt das traditionelle Fest am 19. März in Niedergrunstedt vor.

Das Hofatelier richtet am Samstag ein Nouruzfest aus. Dies ist das persische Neujahrsfest, an dem das neue Jahr beginnt. „Wenn die Sonne in das Tierkreiszeichen Widder eintritt, sind die dunklen Tage endlich vorbei, und der Frühling hält Einzug“, erläuterte die iranische Künstlerin Yasaman Alinezhad Shahrivar und fügte hinzu: Mehr als 300 Millionen Menschen weltweit feiern dann ein Fest, das mindestens 3000 Jahre alt ist. Dieses finde gewöhnlich am 20. oder 21. März statt.

Im Hofatelier erfahren Interessierte alles, was sie zu dem persischen Neujahrsfest wissen müssen, verspricht die Künstlerin. An diesem Tag werde ein Tisch mit Dingen dekoriert, die alle eine Bedeutung haben. Auf dem sogenannten Haft Sin namens „Sieben S“ dürfen nur Dinge drapiert werden, die das persische „S“ als Anfangsbuchstaben haben. Yasaman Alinezhad Shahrivar erläuterte die einzelne Symbole auf dem gedeckten Tisch.

TLZ-Newsletter für Weimar Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Über die üblichen Zeiten hinaus hat das Hofatelier am Montag, 21. März, am Mittwoch, 23. März sowie am Freitag 25. März von 15 bis 18 Uhr geöffnet, ferner am 26. März von 13 bis 17 Uhr.

Samstag, 19. März, 15 Uhr; Niedergrunstedt