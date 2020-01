Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Neujahrskonzert der WeimarBigBand mit Tanja Pannier

Unter dem Motto „Swingin‘ New Year“ läutete die WeimarBigBand am Sonntag im ausverkauften E-Werk Weimar das neue Jahr ein. Mit bekannten Titeln aus dem „Great American Songbook“ und weihnachtlichen Klassikern bereitete sie ihrem großen Publikum einen beschwingten Abend voll guter, swingender Bigbandmusik. Als Gastsolistin hatte sich das Ensemble erneut Jazz-Sängerin Tanja Pannier an seine Seite geholt. Ihren nächsten Auftritt im E-Werk hat die WeimarBigBand bereits am 8. März. Und zur Open Air-Konzertnacht am 18. Juli im Weimarhallenpark ist das Ensemble dann im großen Rahmen zu erleben: gemeinsam mit der Staatskapelle Weimar, dem Sänger Tom Gaebel und dem Dirigenten Jörg Achim Keller werden unter dem Motto „Fly Me To The Moon“ swingend Frank Sinatra’s Greatest Hits präsentiert.