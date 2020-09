Neumark lässt seinen Mittelpunkt verschönern

Der Marktplatz (hier bei einem Frühjahrsputz) ist eine grüne Oase mitten in der Kleinstadt

Stadtrat vergibt Auftrag zur Wege-Sanierung am Marktplatz und bevollmächtigt die Bürgermeisterin zum Abschluss neuer Kita-Verträge

Neumark. Für rund 10.000 Euro lässt die kleinste Stadt Thüringens die Wege ihres Marktplatzes sanieren: Der Neumarker Stadtrat vergab am Montagabend den Auftrag an die Firma Garten- und Landschaftsbau Steinicke aus Kölleda. Sie war im Kreise von vier Unternehmen, die sich an der Ausschreibung beteiligt hatten, diejenige mit dem günstigsten Angebot.