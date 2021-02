Neumarker hofft weiter auf Schrauber-Treff

Neumark. David Gerlach ist begeisterter Feuerwehrmann – und will gern eine Werkstatt für alte Feuerwehr-Technik einrichten. Doch die Gemeinde stellt sich quer.

Sein Traum ist noch am Leben, aber die Hoffnung, ihn in Neumark zu verwirklichen, hat David Gerlach praktisch aufgegeben. „Ich denke mittlerweile darüber nach, hier wegzuziehen“, sagt der 46-Jährige, der seit mehr als 20 Jahren in dem Nordkreis-Städtchen lebt.

Er ist der Mann, der im letzten Herbst einen Kaufantrag für das alte Feuerwehr-Gerätehaus stellte und vom Stadtrat eine klare Absage bekam (unsere Zeitung berichtete).

Für ihn fügt sich das in das Gesamtbild eines gespaltenen Ortes: Gerlach gehört zur Bürgerinitiative (BI), die seit etlichen Jahren gegen einen Ausbau der Schweine-Anlage nördlich von Neumark kämpft. Viele andere im Ort sind dafür, die Pläne des niederländischen Betreiber-Unternehmens Van Asten zu unterstützen, darunter auch die meisten Stadtrats-Mitglieder.

Gerlachs Haus steht direkt neben dem alten Feuerwehr-Depot an der Berlstedter Straße, „und ich habe über Jahre beobachtet, wie es immer weiter verfiel und keiner sich so richtig darum kümmert“, sagt er.

Der in Weimar aufgewachsene gelernte Kfz-Lackierer ist begeisterter Feuerwehrmann. Kurz nach seinem Umzug nach Neumark trat er der dortigen Wehr bei und wechselte mehr als zehn Jahre später nach Berlstedt. „Damals stand zeitweise die Schließung unserer Neumarker Wehr im Raum, wir arbeiteten mit einfachsten Mitteln“, erinnert er sich an den Frust. „Da hat mir einfach auch ein bisschen mehr Unterstützung gefehlt.“ In Berlstedt ist er inzwischen stellvertretender Wehrführer.

David Gerlach arbeitet im Außendienst für ein Unternehmen, das etliche Lackierer-Betriebe in Thüringen beliefert, und nach Feierabend ist alte DDR-Technik sein Hobby. Etliche alte Simson-Mopeds und Tragkraftspritzen des legendären Typs TS-8 hat er wieder zum Leben erweckt, zuletzt ein Exemplar der Ramslaer Feuerwehr, das viele Jahre im Freien gestanden hatte.

Seine Idee für das alte Feuerwehrhaus war eine Schrauberwerkstatt: ein Ort, an dem ältere und junge Fans der betagten Technik sich regelmäßig treffen, Erfahrungen austauschen.

„Die Fahrzeuge und Geräte von damals sind simpel gebaut, man kann sie verstehen und reparieren, und ich weiß, dass viele junge Leute sich sehr dafür interessieren.“ Sein Sohn Till etwa hat mit seinen jetzt 22 Jahren denselben Kenntnisstand wie er, zusammen machen sie zurzeit einen alten Trabant-Kübel wieder flott.

Bürgermeisterin Anke Necke und Stadtbrandmeister Daniel Meier begründeten die Ablehnung des Stadtrates damit, dass das alte Gemäuer immer noch gebraucht werde, als Lager für die „Reserven“, die nicht bei jedem Ausrücken benötigt werden, sondern dann, wenn mal was kaputtgeht. Der alte ­B-1000 der Neumarker Wehr steht dort mit Kupplungsschaden zumindest im Trockenen – unter anderem David Gerlach hatte das Gefährt vor seinem Wechsel nach Berlstedt mit viel Pflege fahrbereit gehalten.

Die Idee eines Ortes, an dem alte und junge Feuerwehr-Techniker sich gelegentlich treffen können, hat David Gerlach noch nicht aufgegeben. „Leider war auch in Berlstedt nichts Geeignetes zu finden“, bedauert er. Er ist dankbar für jeden Tipp zu ungenutzten Immobilien im Nordkreis, die sich für solch eine Werkstatt eignen würden.