Weimar. Glasermeister Gerd Döllner arbeitet noch immer an der Beseitigung der Schäden des Großbrandes am 1. Mai

Neun Monate Wiederaufbau hinter der närrischen Fassade

Noch zwei Mal steht er in dieser Woche auf der Bühne der Weimarhalle und verbreitet mit dem Handwerker-Carneval närrische Fröhlichkeit. In der Nacht zum 1. Mai vergangenen Jahres war Gerd Döllner derweil gar nicht danach. Der Glasermeister aus der Röhrstraße war Opfer eines Großbrandes geworden, der offenkundig von einem Nachbargrundstück ausging. Betroffen waren mehrere Nachbarn. Döllner aber traf es am schwersten. Die Schäden gingen in die Hunderttausende. Auf allen Kanälen wurde über ihn berichtet.

Neun Monate später sind die Ermittlungen zum Brand nicht abgeschlossen. Die Schadensregulierung kann es deshalb auch nicht sein. Wie aber geht es dem Glasermeister, dass er Kraft für Narretei auf der Bühne findet? – Noch am Brandtag schrieb er: „Schauen wir nach vorn.“ Heute sagt er: „Nur so geht es.“ Auf seinem Grundstück waren Dach und Dachhaut zweier Gebäude, Außenwände, Fenster und Elektrik zerstört. Das Gros der Arbeiten zog sich bis kurz vor Weihnachten hin. Die Heizung und ihre Steuerung dauerten noch etwas länger. Aber: Alle einheimischen Handwerksfirmen, die er nach dem Brand fragte, haben ihre Zusagen zumindest etappenweise auch gehalten. Glasermeister Gerd Döllner auf der Narren-Bühne beim HWC in der Weimarhalle. Foto: Michael Baar Unangenehm im Gedächtnis blieben Gerd Döllner allein Anwaltskanzleien von weiter her. Sie boten zwar in mitfühlenden Worten sehr schnell an, dem armen Brandopfer rechtlich beizustehen. Vom erwarteten Salär war da aber noch nicht die Rede. Echte Hilfsbereitschaft ging dagegen so weit, dass man ihm sogar Mittagessen anbot. Die Schäden am Haus wurden vorerst über die eigene Gebäudeversicherung abgedeckt. Die Hausratversicherung hatte er dagegen zu niedrig angesetzt. Und mit dem komplett zerstörten Außenbereich hängt er noch in der Luft. Dort hat Gerd Döllner zwar mit befreundeten Handwerkern einiges auf eigene Rechnung wieder hergestellt. Für vieles aber reichte die Kraft noch nicht. Deshalb hofft er weiter auf eine konkrete Brandursache. Während der ganzen Zeit war die Meisterwerkstatt praktisch nie geschlossen. Denn mit der goldenen Nachwendezeit, als es schon vorkommen konnte, dass mal 30 Fenster am Stück bestellt wurden, hat der Alltag einer Glaserei heute nicht mehr viel zu tun. Gerd Döllner betreibt die Firma längst allein. Heute bestellen Kunden ein, zwei oder auch mal drei Fenster, die es nicht von der Stange gibt. Sie bitten um den Ersatz einer kaputten Scheibe oder wollen eine spezielle Spiegelform zugeschnitten und eingebaut wissen. Kommt doch ein größerer Auftrag, dann kooperiert Gerd Döllner mit befreundeten Handwerksbetrieben. „So lässt es sich leben, aber keine großen Sprünge machen“, sagt er mit Blick auf die Arbeit, die im Außenbereich noch wartet.