Neun neue Corona-Fälle - zwei Schulen betroffen

In Weimar gibt es am Samstag neun neue Coronafälle (Symbolbild).

In Weimar sind seit gestern neun weitere Infektionen mit dem Coronavirus nachgewiesen worden. Unter anderem sind zwei Grundschulen der Stadt betroffen.

Seit gestern Nachmittag hat das Weimarer Gesundheitsamt neun neue Corona-Infektionen registriert. Drei Mal ist die Infektion auf das familiäre Umfeld zurückzuführen, zwei Mal auf das berufliche Umfeld in anderen Landkreisen.

In vier Fällen ist der Infektionsweg bisher unbekannt. Im Zusammenhang mit den Infektionen ist jeweils ein Jahrgang in der Albert Schweitzer Grundschule und in der Lucas Cranach Grundschule betroffen.

Die Weimarer Zahlen im Überblick (Stand: 05.12.2020, 16:30 Uhr):

Zahl der seit Beginn der Pandemie positiv Getesteten: 492 (Veränderung zum Vortag: +9)

Zahl der Genesenen: 431 (+7)

Zahl der aktuell Infizierten: 59 (+2)

Zahl der stationär in Kliniken Behandelten: 1 (0)

Zahl der Verstorbenen: 2 (0)

Personen in Quarantäne: 354 (-4)

7-Tage-Inzidenz: 58,38/100.000 Einwohner (Vortag: 49,16)

Alle aktuellen Infos zur Lage in Thüringen in unserem Corona-Liveblog