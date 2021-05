Neustart in Aktivpark und Kletterwald Hohenfelden

Hohenfelden. Der Freizeitbetrieb am Stausee durfte am Freitag endlich in die neue Saison starten – natürlich mit Hygiene-Konzept.

Auch am Stausee Hohenfelden erwacht der Freizeit-Betrieb aus der Corona-Zwangspause: Bereits zum Ende der Woche durften Aktivpark und Kletterwald ihre Pforten wieder öffnen. Der Betreiber hat in Abstimmung mit dem Gesundheitsamt des Weimarer Landes ein Hygienekonzept erarbeitet, an das sich die Besucher halten müssen. Der Aktivpark bietet auch unter diesen Bedingungen viele sportliche Möglichkeiten, etwa Adventure Golf und Bogenschießen mit Jagd-Feeling. Der Kletterwald verfügt über sieben unterschiedlich schwere Strecken mit insgesamt 118 Kletterelementen. Jetzt muss nur noch das Wetter mitspielen.