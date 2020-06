Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Neustart mit „Future Shock“ und „Antigone“

Es ist soweit. Nach mehr als drei Monaten Corona bedingter Pause öffnet das Junge Theater Stellwerk wieder seine Türen. Für die letzten Wochen vor der Sommerpause wurde ein Sonderprogramm zusammengestellt. Den Start macht die Inszenierung „Future Shock“ von BBB Johannes Deimling am Mittwoch, 24. Juni. Nach der Premiere im Februar steht das jüngste Ensemble des Stellwerk Weimar zum fünften Mal auf der Bühne. Beinahe ohne Text, dafür mit performativer Bildsprache wird sich der großen Frage angenähert, wie es mit unserem Planeten Erde in Zukunft weiter gehen soll.

Am Freitag, 26. Juni, steht mit „Antigone – eine Recherche“ eine Premiere auf dem Sonderprogramm. Dieses besondere Eins-zu-Eins-Theatererlebnis besteht zum einen aus einer Form des Lambe Lambe Theaters, eine Art des Puppentheaters in Miniatur mit Ursprung in Brasilien, sowie einem Audiowalk. Beim Audiowalk werden die Besucher mit MP3-Playern und Kopfhörern ausgestattet und bewegen sich unter akustischer Anleitung über den Weimarer Bahnhofsvorplatz. Bis zum 17. Juli können jeden Freitag und Samstag zwischen 16 und 20 Uhr exklusive Vorstellungen für jeweils eine Person gebucht werden.

Zum Abschluss der Spielzeit am 14. und 15. Juli stehen zwei Aufführungen von „Der Ring des Nibelungen“ auf dem Programm des Jungen Theaters. In rasanter Spielweise und mit Humor wird Wagners berühmter Opernzyklus in nur knapp anderthalb Stunden auf die Bühne gebracht.

Für den Besuch von Veranstaltungen im Innenbereich gilt grundsätzlich das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung als verpflichtend, teilte die Theaterleitung mit. Diese könne jedoch abgenommen werden, sobald der Sitzplatz eingenommen wird. Ein alternatives Konzept der Bestuhlung gewährleiste den Mindestabstand von 1,5 Metern. Voranmeldungen sind zwingend erforderlich.

Kartenreservierungen telefonisch unter 03643 / 490800, per E-Mail an karten@stellwerk-weimar oder im Internet: www.stellwerk-weimar.de.