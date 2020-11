Neuwahl im zweiten Anlauf in Oberweimar und Ehringsdorf

Weltweites Interesse wie die Wahl in den USA werden sie nicht erlangen, dennoch ist sie für die Bewohner des Ortsteils wichtig. Obendrein besteht die Möglichkeit, dass sich die Entscheidung, wer künftig die Geschicke – als Ortsteilbürgermeister oder Ortsteilbürgermeisterin von Oberweimar, Ehringsdorf und Siedlersfreud – führt, noch länger hinziehen könnte als jenseits des Atlantiks.

Trotz der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie sind die Einwohner von Oberweimar-Ehringsdorf am Sonntag zur Neuwahl aufgerufen. Noch im März war sie wegen des ersten Lockdowns kurzfristig abgesagt worden, weil die Landesverordnung sie schlichtweg verboten hatte. Jetzt aber lasse die Sondereindämmungsmaßnahmeverordnung ausdrücklich auch Wahlen zu, hieß es auf Anfrage unserer Zeitung aus der Weimarer Stadtverwaltung.

Ihre Stimme abgeben können am 8. November 4829 Wahlberechtigte im Alter ab 16 Jahren. Zu ihnen gehören 81 Erstwähler. Nahezu jeder Zehnte hat seine Stimme bereits im Vorfeld per Briefwahl abgegeben: Von den 675 ausgestellten Wahlscheinen seien bereits bis Mitte der Woche 451 Wahlbriefe zurückgekommen.

Wähler sollen ihre eigenenKugelschreiber mitbringen

Die Wahllokale für den Urnengang befinden sich in der Fürnbergschule, der Waldorfschule, der Gemeinschaftsschule Am Hartwege, in der Park-Grundschule sowie der internationalen Schule. In jedem sind sechs Wahlhelfer im Einsatz, also insgesamt 36, teilte die Stadtverwaltung mit. Sie erinnerte daran, dass zur Eindämmung der Pandemie Maskenpflicht besteht, weil in der Regel der Abstand von 1,5 Metern nicht eingehalten werden könne. Darüber hinaus stehe überall Desinfektionsmittel zur Verfügung. Damit würden auch die Stifte für das Kreuzchen gereinigt. Dennoch sind die Wähler angehalten, eigenes Schreibwerkzeug mitzubringen.

Die Wahl war nach dem Rückzug des langjährigen Amtsinhabers Karl-Heinz Kraass notwendig geworden. Beim ersten Anlauf im Frühjahr hatte sich ein reines Männer-Trio um die Nachfolge beworben. Nunmehr stehen zur Wahl – und in dieser Reihenfolge auf den Stimmzetteln: Für das Weimarwerk der Elektro-Meister Andreas Ender sowie als unabhängige Kandidaten die Angestellte Ines Bolle, die als Ortsteilbürgermeisterin amtiert, und der Kfz-Schlosser Günter Zimmermann. Der Rentner fungiert im Ortsteilrat als Ansprechpartner für die Seniorenarbeit.

Für eine Entscheidung im ersten Wahlgang müsste ein Kandidat beziehungsweise die Kandidatin mehr als 50 Prozent der abgegebenen Stimmen erreichen. Beobachter gehen daher davon aus, dass eine Stichwahl notwendig wird. Diese würde am Sonntag, 22. November, stattfinden.