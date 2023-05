Newcomer und Lied-Spezialisten für das „stillste Publikum der Welt“ auf Schloss Ettersburg

Ettersburg. Nach einer kurzen Sommerpause startet die Konzertreihe Lyrischer Salon im September in ihre mittlerweile 13. Spielzeit auf Schloss Ettersburg.

Es haben sich schon einige Erfolgsgeschichten ergeben, sagt Daniel Heide. Manch unbekannte Stimme führte der Weg auf das internationale Parkett in jungen Jahren auch in das idyllische Ambiente auf Schloss Ettersburg. Etwa den Bariton Andrè Schuen, sagt der Pianist und Künstlerische Leiter des Lyrischen Salons. Bereits vor elf Jahren begannen Andrè Schuen und Daniel Heide mit Liederabenden in Brixen und Ettersburg ihre gemeinsame Konzerttätigkeit.

Nach einer kurzen Sommerpause startet nun die lang etablierte Konzertreihe Lyrischer Salon in ihre mittlerweile 13. Spielzeit. Und da verwundert es kaum, dass der mittlerweile international bekannte ladinische Bariton freilich wieder für eine Stelldichein nach Schloss Ettersburg kommen wird.

Am 27. April 2024, 17 Uhr gastiert Schuen im Gewehrsaal. Die Konzert-Saison beginnt indes im September und soll wieder eine Mischung ergeben – aus bekannten Besuchermagneten wie Konstantin Krimmel oder auch Patrick Grahl und ausgesuchten Newcomern. Zum Auftakt am 17. September steht mit dem jungen Schweizer Bariton Äneas Humm einer dieser auf dem Programm. Humm habe in den jüngsten zwei Jahren immer mehr von sich reden gemacht: sängerisch und als charismatischer Darsteller.

Mit Johannes Martin Kränzle und Julia Kleiter folgen zwei klangvolle Namen, die seit Jahren auf nahezu allen bedeutenden Opernbühnen anzutreffen sind, der kammermusikalischen Form allerdings immer auch treu geblieben sind. „Alle drei sind zum ersten Mal hier“, sagt der Künstlerische Leiter.

Erstmalig, ergänzt Schloss-Direktor Peter Krause, gebe es in der anstehenden Saison auch Vormittagsveranstaltungen. Konstantin Krimmel oder Julian Prégardien gastieren bereits um 11 Uhr am 21. Januar beziehungsweise 18. Februar 2024. Zudem soll es einen kostenlosen Konzertbus geben, der etwa interessierte Studierende von Weimar nach Schloss Ettersburg bringt.

Zu einem Drittel bestehe das „stillste Publikum der Welt“, wie es Daniel Heide anerkennend nennt, aus stets aufmerksamen Stammgästen. „Aber auch wer sich nicht so gut auskennt, wird immer die Qualität erkennen.“

Der nächste Liederabend in der derzeitigen 12. Spielzeit ist übrigens am kommenden Sonntag, 14. Mai. Die junge Mezzosopranistin Patrizia Nolz aus Österreich bringt Lieder von Johannes Brahms um 17 Uhr in den Gewehrsaal. Weiter stehen am 11. Juni Ian Bostridge und am 9. Juli Julian Prégardien auf dem Programm.

Online-Ticketreservierung: www.schlossettersburg.de