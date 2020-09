Nicht nur Schiller-Haus beschmiert - Auto in Graben gerollt und stark beschädigt - Mit 2 Promille auf Quad

Mit 2 Promille auf Quad gestoppt

Am 6. September gegen 19.35 Uhr wurde in der Waldecker Straße in Blankenhain ein 52-jähriger Quad-Fahrer kontrolliert. Dabei stellten die Beamten fest, dass der Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Für das Quad lag kein Versicherungsschutz vor, dafür ergab ein Alkoholtest 2,01 Promille. Es erfolgten Anzeigen wegen Trunkenheit im Straßenverkehr, Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt.

Einbruch in altes Getreidesilo

Am Sonntag gegen 15:35 Uhr teilt der Hausmeister des alten Getreidesilos in der Nordstraße von Weimar mit, dass in das Objekt eingebrochen wurde. Unbekannte durchschnitten den Zaun zum Firmengelände, brachen ein Fenster auf und verschafften sich so Zugang zum Gebäude. Hier entwendeten der oder die Täter Werkzeuge und elektrische Geräte einer Firma, welche mit dem Innenausbau beauftrag ist. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Der Wert der entwendeten Werkzeuge ist derzeit noch nicht bekannt.

Nicht nur Schiller-Haus beschmiert

Am Montag gegen 3 Uhr teilte ein Sicherheitsdienst der Polizei mit, dass in der Zeit vom 6. September, 22 Uhr, bis zum 7. September, 2.50 Uhr, durch unbekannte Täter in Weimar das Schillerwohnhaus, eine Ziermauer in der Neugasse, ein Verkehrsschild sowie eine Hauseingangstür in der Schillerstraße mit hellblauer Farbe besprüht wurden. Das Graffiti am Schillerwohnhaus hatte eine Größe von 1,5 Meter x 3 Meter. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit noch nicht bekannt. Es erfolgte eine Anzeige wegen Sachbeschädigung.

E-Bike weggetragen

Ein 58-jähriger Apoldaer teilte am 6. September gegen 20 Uhr mit, dass soeben sein olivgrünes E-Bike der Marke „Stevens“ entwendet wurde. Er hatte es am Tatort kurzerhand angeschlossen, um von dort etwas nach Hause zu transportieren, was er nicht auf dem Fahrrad mitnehmen konnte. Als er nach kurzer Zeit wieder zurückkam, war sein Gefährt weg. Da er das Schloss nur zwischen Rahmen und Rad anbrachte, anstatt es noch am Geländer zu fixieren, konnten es der oder die Täter einfach wegtragen. Das Schaden beträgt ca. 2.500 Euro. Zeugen werden gesucht!

Unfall

Am 6. September gegen 17:20 Uhr fuhr ein Pkw-Fahrer auf der B 7 aus Richtung Erfurt kommend in Richtung Weimar. Um nach links in die Einfahrt zum Napoleonstein abzubiegen, musste der Fahrer wegen Gegenverkehr halten. Ein hinter ihm fahrende Pkw-Fahrerin bemerkte dies zu spät und fuhr auf das stehende Fahrzeug auf. Dabei wurden beide Pkw beschädigt. Das Fahrzeug der Verursacherin war nicht mehr fahrbereit und musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Personen wurden nicht verletzt.

Altkleiderdiebe gestellt

Eine Sicherheitsfirma meldete am 6. September kurz nach 20 Uhr einen Einbruchsalarm auf einem Firmengrundstück in Mattstedt, Küchelgrube. Zwei 34 und 43 Jahre alte Männer waren unerlaubt auf das umfriedete Gelände einer Entsorgungsfirma eingedrungen und hatten schon mehrere Taschen voller Altkleider zum Abtransport bereit gestellt, als sie von Polizeibeamten vor Ort angetroffen wurden. Sie zeigten sich überrascht, dass man den vermeintlichen Müll nicht einfach so und unerlaubt mitnehmen dürfe. Eine Anzeige wegen Diebstahls wurde gefertigt.

Auto beim Einkaufen in Graben gerollt und stark beschädigt

Am Sonntagabend gegen 21 Uhr kam es zu einem eher außergewöhnlichen Unfall in Oberroßla: Ein 36 Jahre alter Mann hatte sein Fahrzeug auf dem Tankstellengelände in Oberroßla abgestellt, um im Anschluss im Shop Getränke zu holen. Als er wenig später wieder heraus kam, stellte er fest, dass sein Pkw nicht mehr da war. Bei der Suche fand er es schließlich stark beschädigt im gegenüberliegenden Straßengraben. Offenbar hatte er vergessen, es gegen Wegrollen, z. B. per Handbremse, zu sichern, so dass es sich auf dem abschüssigen Gelände selbstständig machte, einmal quer über die B 87 rollte, ehe es im Graben an einem Zaun zum Stehen kam. Die Freiwillige Feuerwehr Apolda kam zum Einsatz, um ausgelaufenes Öl zu binden. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit. Der gesamte Schaden wird auf ca. 6.000 Euro geschätzt.

