Nicht überall reicht Datenstrom für Homeoffice

Zahlreiche Arbeitgeber, in deren Branchen das möglich ist, bitten ihre Beschäftigten dieser Tage ins Homeoffice. Von zu Hause aus zu arbeiten, soll das Risiko mindern, im Falle einer Corona-Infektion Kollegen etwa in einem Großraumbüro anzustecken. Da sich vor allem solche Tätigkeiten fürs Homeoffice eignen, bei denen digitale Daten bearbeitet und ausgetauscht werden, benötigt das in den eigenen vier Wänden auch technische Voraussetzungen.

Danny Grolms, der für den Ausbau des Breitbandnetzes im Weimarer Land zuständig ist, sieht den Landkreis in der Fläche sehr gut mit schnellem Internetzugang ausgestattet. Zurzeit gelten noch knapp elf Prozent der Adressen im Weimarer Land als unterversorgt.

Um daheim flüssig mit dem Internet arbeiten zu können, ist es freilich entscheidend, was man vorhat und wie datenintensiv dies ist. „Wer lediglich eine E-Mail mit einer Textdatei versenden will, benötigt nur etwa 300 Kilobit pro Sekunde. Sobald ein Bild oder eine Grafik eingebunden ist, muss die Datenübertragungsrate schon wesentlich höher sein. Um während der Schulschließung E-Learning anzubieten, bei dem die Schüler zu Hause auf einen zentralen Server zugreifen, sollten mindestens 16 Megabit pro Sekunde verfügbar sein. Möchte man dann noch den Lehrer in Echtzeit abbilden, sind schon über 20 Megabit nötig“, weiß Grolms. Der „Breitband-Pate“ des Weimarer Landes geht indes davon aus, dass Nutzer einer funktionierenden 50-Megabit-Leitung für die gängigsten Anforderungen gut gerüstet sind.

Die Rate, die an der Steckdose anliegt, ist indes nicht allein entscheidend. Wer W-Lan nutzt, sollte etwa bedenken, dass die Geschwindigkeit in solchen Funknetzen sinkt, je mehr Endgeräte angeschlossen sind. „Notebooks, Smartphones, der Smart-TV, das Internetradio oder auch die Spielkonsole teilen sich Zuhause ein Netz. Wer zu einem bestimmten Zeitpunkt viel Datenvolumen etwa fürs Homeoffice benötigt, sollte einerseits darauf achten, dass zeitgleich nicht zu viele andere Geräte online sind. Anderseits ist es auch ganz wesentlich, dass man in einen funktionierenden Router investiert hat. Um die 100 Euro sollte man dafür mindestens ausgeben“, so der Experte.

In manchen Fällen kann das private Nachrüsten an Technik jedoch wenig ausrichten. Auch das Weimarer Land hat bei der Verfügbarkeit von schnellem Internet noch seine Schwachstellen. Exemplarisch dafür: der kleine, abgelegene Saale-Anrainer Kaatschen-Weichau, der mit Ausnahme einer Funklösung über keinerlei kabelgebundene DSL-Grundversorgung verfügt. Als ein Klassen-Primus gilt hingegen im Westen des Kreises das Grammetal, das schon früh vollversorgt war. Zu großen Teilen gilt das auch für den Norden des Weimarer Landes. Sorgenkinder sind hier allerdings die Gemeinde Ballstedt sowie Buttelstedts Ortsteile Nermsdorf und Weiden, die allesamt mit mageren 2-MBit-Leitungen auskommen müssen.

In der VG Mellingen müssen sich ebenfalls noch einige Einwohner wie auch Unternehmen in Geduld über. Insbesondere gilt das für Oettern und Döbritschen, die jeweils eine Datenrate von nur einem Megabit pro Sekunde erreicht. Noch dünner ist der Datenstrom nach Vollradisroda. Im Dorf liegen lediglich 384 Kilobit pro Sekunde an, die einst als „DSL light“ vermarktet wurden. Nachholebedarf, so Grolms, bestehe auch in Magdalas Ortsteilen Ottstedt und Maina sowie in Randlagen von Umpferstedt und Mellingen.

Weiter südlich in und um Bad Berka ist die Breitband-Welt nahezu in Ordnung. Einzig in Kottendorf besteht noch Nachholebedarf. Bis dato wird der Ort über eine Kupfer-Freileitung von Rittersdorf her gespeist. Die Rittersdorfer selbst haben in der VG Kranichfeld wie auch die Hohenfeldener, Nauendorfer und Tonndorfer eine Funklösung zur Verfügung. „Gerade in Zeiten von Corona, da viele Leute zu Hause sind und das Internet nutzen, ist Funk aber nicht wirklich eine Lösung“, sagt Grolms und sieht hier Handlungsbedarf – ebenso wie in Randbereichen der Stadt Kranichfeld. In deren Ortsteilen Stedten und Brachfeld sowie in Klettbach und Schellroda ist die kabelgebundene Breitband-Versorgung bereits gewährleistet.

Die aufgrund der enormen Fläche wohl größten Herausforderungen beim Breitband-Ausbau im Weimarer Land warten noch in Blankenhain. Immerhin 14 Ortsteile der Stadt gelten weiterhin als unterversorgt – Großlohma sogar als gänzlich unversorgt. Kleinlohma, Keßlar, Loßnitz, Lotschen, Meckfeld und Obersynderstedt dümpeln mit „DSL light“, also 384 Kilobit, dahin, Drößnitz mit 1 Megabit. Altdörnfeld, Neudörnfeld, Niedersynderstedt, Söllnitz, Tromlitz und Wittersroda bringen es zwar auf die doppelte Datenrate. Doch auch 2 Megabit pro Sekunde gelten längst als nicht mehr zeitgemäß.