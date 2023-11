Nichts zu meckern am Weimarer HWC

Weimar/Suhl. „Goldene Ziege“ geht zum zehnten Mal an Johanna Lautensack und Bernd Rost vom Handwerker Carnevalsverein Weimar.

Erfolgreich kehrte der Handwerker Carnevalsverein (HWC) am Wochenende aus Suhl zurück. Denn am Samstag fand im Sportcenter Suhl-Ziegenberg die Verleihung der „Goldenen Ziege“, dem Oscar der Südthüringer Karnevalsvereine, statt.

Das Teilnehmerfeld bestand aus elf karnevalistischen Wertungsbeiträgen mit Bütt, Gesang und Tanz, teilt der HWC nun mit. Knapp 20 Vereine, von Nordthüringen – etwa aus Dingelstädt – über die Südthüringer Vereine bis hin zu fränkischen Teilnehmern – etwa aus Würzburg – weilten der Veranstaltung bei und trafen dann die aus Weimarer Sicht erfreuliche Entscheidung. Denn am Ende konnten Johanna Lautensack und Bernd Rost vom Weimarer Handwerker Carneval den Preis in Form einer goldenen Ziege in den Händen halten. Mit ihrem Beitrag als der „Neue James Bond und sein dazugehöriges Bond-Girl“ brachten sie den prall gefüllten Saal zum Toben, heißt es in der Mitteilung des Weimarer Vereins weiter. Die stattliche HWC-Abordnung, die mit vor Ort war, feierte bis in die Morgenstunden.

Es war die insgesamt zehnte „Goldene Ziege“ für Johanna Lautensack und Bernd Rost, die mittlerweile seit 15 Jahren die Gäste mit ihren Beiträgen erfreuen. Der Preis wird einmal im Jahr, jeweils im November, durch den Ziegenberger Carneval Club (ZCC) verliehen. Über die besten drei Beiträge entscheiden alle versammelten Vereine gemeinsam. Auf dem zweiten Platz landete der Verein Elferrat Viernau mit einem „Showtanz bei Vollmond“. Den dritten Platz belegte der Suhler Carnevalsverein Ikalla mit einem „Showtanz im Gangster-Stil“, heißt es vom Veranstalter.

Die HWC-Prunksitzungen finden im kommenden Jahr am 3. und 10. Februar statt.