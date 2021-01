Niederzimmern muss auf neue Lampen länger warten

Niederzimmern. Der Wunsch nach mehr Licht im nächtlichen Niederzimmern muss noch warten: Der Gemeinderat der Landgemeinde Grammetal vertagte in seiner jüngsten Sitzung den Beschluss zur Auftragsvergabe.

Der Ortschaftsrat plant, 20.000 Euro aus seiner „Hochzeitsprämie“ zur freiwilligen Neugliederung in neue Straßenlampen in der Sülzengasse sowie der Straße Auf dem Roten Stein zu investieren. In einer Ausschreibung hatten zwei ortsansässige Unternehmen die günstigsten Angebote unterbreitet: Rolf Laue für die Elektro- und Lars Liebeskind für die Erdarbeiten. Zwar sprengte die Gesamtsumme den geplanten Rahmen um mehr als 4000 Euro, die aber will der Ortschaftsrat an anderer Stelle einsparen.

Im Gemeinderat gab es allerdings Kritik am Beschlusstext, der die sonst übliche Auswertung aller Angebote nicht enthielt. Die Entscheidung dürfte somit erst in der nächsten Ratssitzung fallen. mg