Zur ersten öffentlichen Veranstaltung der Herzogin Anna Amalia Bibliothek nach der Corona-bedingten Pause wird am Mittwoch, 19. August, 18 Uhr, ins Studienzentrum im Bücherkubus eingeladen. Helmut Heit, Leiter des Kollegs Friedrich Nietzsche, und Erdmann von Wilamowitz-Moellendorff (HAAB) sprechen über „Nietzsche lesen und Nietzsche als Leser“. Der Vortrag führt aus bibliothekarischer und aus philosophischer Perspektive in die Bücher von und über Nietzsche ein und arbeitet die besondere Bedeutung dieser Sammlungen für unseren Umgang mit Nietzsche heraus. Zudem hat Nietzsche viele Bücher gelesen, die ebenfalls in der Bibliothek aufbewahrt werden. Der Philosoph Friedrich Nietzsche bildet seit langem einen Sammlungsschwerpunkt der Herzogin Anna Amalia Bibliothek. Der Vortragsabend findet im Rahmen der Ausstellung „Nietzsche liest. Bücher und Lektüren Nietzsches“ statt. Aufgrund der aktuellen Sicherheits- und Hygienemaßnahmen steht im Bücherkubus nur eine begrenzte Anzahl an Plätzen zur Verfügung.