Nietzsche neu lesen lernen: Filmemacher gibt Einblick in Weimar

Weimar Der österreichische Filmemacher Mersolis Schöne stellt in der ACC Galerie in Weimar den Trailer zu seinem neuen Projekt vor.

„Lernt mich gut lesen!“ fordert Friedrich Nietzsche bei der Lektüre seiner Publikationen. Daraus macht Filmemacher Mersolis Schöne das Filmprojekt „Friedrich Nietzsche – Das Lesen neu lesen“, in das es am Mittwoch, 20. Dezember, 18 Uhr, in der ACC Galerie in Weimar erste Einblicke gibt. Vorgestellt wird ein Projekttrailer, über den diskutiert werden soll.

Das Projekt widmet sich in 14 Filminterviews und gefilmten Leseeinheiten der Erforschung des philosophischen Lesens. Im ACC wird erstmals der 35-minütige Projekttrailer präsentiert. Seit 2015 reiste der in Wien ansässige Filmemacher dafür nach Indien, Spanien, England, Frankreich und Deutschland und gibt Einblicke in unterschiedliche Nietzsche-Lektüren.

Die Beiträge berichten über die Faszination der Lektüre, die Reibungspunkte, die Verortung innerhalb anderer Theorien, die biografischen Berührungspunkte und die unterschiedlichen Leseformen. Im Gespräch mit Akteurinnen und Akteuren aus Philosophie und Kunst wird Lesen zu Musik, Theater, Rekonstruktion, Demaskierung und Selbstanalyse. Mersolis Schöne hat sich bereits in drei Filmen mit Nietzsches Philosophie auseinandergesetzt.