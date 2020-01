„Nietzsche Superstar. Ein Parcours der Moderne“

Nach dem Erfolg der Ausstellung „L’Allemagne romantique“ im Petit Palais in Paris werden die 120 Zeichnungen von Caspar David Friedrich, Wilhelm Tischbein und Moritz von Schwind vom 28. August bis zum 29. November im Schiller-Museum in Weimar zu sehen sein. Die Ausstellung markiert einen Höhepunkt im Ausstellungsjahr der Klassik Stiftung Weimar und wird in Kooperation mit dem Kunstfest gezeigt. Die gezeichneten Meisterwerke und farbenprächtigen Aquarelle stammen hauptsächlich aus den Sammlungen, die Goethe für den Großherzog von Sachsen-Weimar-Eisenach sowie für sich selbst anlegte.

Zuvor aber wirbt die Klassik Stiftung mit drei Ausstellungen zu Friedrich Nietzsche im Rahmen von „Nietzsche Superstar. Ein Parcours der Moderne“ um die Aufmerksamkeit des kunstinteressierten Publikums. Am 27. März wird das Nietzsche-Archiv nach der Sanierung mit der neuen Dauerausstellung „Kampf um Nietzsche“ wiedereröffnet. Die überarbeitete Dauerausstellung führt nach Angaben aus der Stiftung in Nietzsches Denken ein und fasst die Rezeption in Kunst, Architektur, Musik und Philosophie zusammen. Der von Weimar ausgehende Kult um den Denker werde gleichermaßen nachvollziehbar wie das Wirken der Archivherrin Elisabeth Förster-Nietzsche. Wie weiter mitgeteilt wird, vermittele eine interaktive Station Nietzsches Denken. Ein digitales Gästebuch stelle die schillernden Persönlichkeiten vor, die das Archiv besuchten. Die Südveranda lädt mit einer Leseecke zu vertiefender Lektüre ein.

Bereits vom 14. Februar an thematisiert eine Präsentation im Goethe- und Schiller-Archiv vier Monate lang Nietzsches Musikliebe. Ihr Titel: „Nietzsche komponiert. Ohne Musik wäre das Leben ein Irrthum“. Musik begleitete Nietzsche sein Leben lang. Für ihn, der selbst Klavier spielte und leidenschaftlich improvisierte, war sie unentbehrlich. Das Leben ohne sie wäre „ein Irrthum, eine Strapatze, ein Exil“. Seine mehr als 70 Kompositionen sind im Gegensatz zu den philosophischen Schriften oder den Abhandlungen zu Richard Wagner jedoch kaum bekannt. Die Auswahl der Notenmanuskripte, die das Archiv zum ersten Mal in einer Ausstellung präsentiert, reicht von den frühen Klavierkompositionen und Liedern des Jugendlichen bis zum ‚Hymnus an das Leben‘ – dem letzten Werk des Komponisten, das er 1887, zwei Jahre vor seinem geistigen Zusammenbruch, vollendete.

Eine dritte Ausstellung der Klassik Stiftung zu Nietzsche in der Herzogin Anna Amalia Bibliothek widmet sich vom 27. März bis zum 20. September dem Thema „Nietzsche liest – Bücher und Lektüren“.

Wie es um die „Gesellige Teekultur in Weimar um 1800“ bestellt war zeigt vom 29. März bis zum 25. Oktober unter dem Motto „Exotische Inspiration“ eine Ausstellung in Schloss Belvedere. Die berühmteste Tasse Tee Weimars wurde unstreitig am 20. Oktober 1806 gereicht: Johanna Schopenhauer schenkte sie an ihrem Teetisch der frisch vermählten Christiane von Goethe ein mit den zu einem Bonmot gewordenen Worten: „Wenn Göthe ihr seinen Namen giebt, können wir ihr wohl eine Tasse Thee geben.“