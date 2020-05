Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

„Nietzsche Superstar“ wieder erlebbar

„Nietzsche Superstar“: Alle Ausstellungen des Parcours der Moderne sind seit Mittwoch wieder analog erlebbar. Das teilte die Klassik Stiftung Weimar mit. Die vier Präsentationen im Museum Neues Weimar, im Nietzsche-Archiv, in der Herzogin Anna Amalia Bibliothek und im Goethe- und Schiller-Archiv vermitteln ein facettenreiches Bild Nietzsches. Das Online-Angebot der Klassik Stiftung bietet aber weiterhin die Möglichkeit, den Nietzsche-Parcours auch digital zu entdecken.

Im Studienzentrum der Anna Amalia Bibliothek zeigen Nietzsches Lektüren, wie eng sein Denken mit den Theorien und Diskussionen seiner Zeit verbunden war. Das Goethe- und Schiller-Archiv präsentiert erstmals eine Auswahl von Nietzsches Notenmanuskripten. Die von Henry van de Velde als Gesamtkunstwerk gestalteten Räume des Nietzsche-Archivs an der Humboldtstraße sind zur diesjährigen Wiedereröffnung restauriert worden. Die überarbeitete Dauerausstellung gibt eine Einführung in Nietzsches Denken. Die Ausstellung im Neuen Museum stellt ausgehend von Nietzsche als Vordenker und Kultfigur wichtige Positionen der frühen Moderne in Weimar vor.

Die Klassik Stiftung weist darauf hin, dass ihre Museen unter strengen Hygieneauflagen öffnen. Ein Besuch ist nur mit Mund-Nasen-Schutz gestattet. Hands-on-Stationen und Touchscreens bleiben deaktiviert, Audioguides werden nicht ausgegeben. Auch kann aufgrund der Abstandsregelung jeweils nur eine bestimmte Anzahl Personen gleichzeitig die Gebäude und Ausstellungsräume betreten. Da dies für jedes Haus individuell und situativ gehandhabt werden muss, setzt die Klassik Stiftung ihren Ticketvorverkauf für die nächsten Monate aus. Eintrittskarten können nur vor Ort erworben werden. Führungen und Gruppenbuchungen sind vorerst nicht möglich (www.klassik-stiftung.de).