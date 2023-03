Nix los in Apolda und Umgebung?

Ulrike Demuth über das Suchen und Finden von Wochenend-Veranstaltungen.

Auf den ersten Blick scheint dies eines jener Wochenenden im Weimarer Land zu sein, an dem sich das bestätigt, was viele Leute über das ländliche Leben sagen: Da ist nix los. Das Wetter soll auch eher mäßig werden, also Jogginghose, Couch und Serienmarathon auf Netflix?

Schaut man genauer hin, finden sich doch einige Angebote, und das für ganz unterschiedliche Geschmäcker: In Kromsdorf zum Beispiel ist Kinderflohmarkt, wo vielleicht die eine oder andere Osterüberraschung ergattert werden könnte. Am Samstag ist der Tag der offenen Töpfereien, nicht nur zum Zuschauen und Kaufen, sondern auch zum Mitmachen. In Apolda und Jena gibt es einige Töpfereien, die sich beteiligen.

Und am Sonntag werden Kunstwerke in Apolda versteigert, und die Ausstellung zur Pop Art kann auch besichtigt werden. Kunstfreunde kommen also in jedem Fall auf ihre Kosten. Und schließlich sind am Sonntag in Ulrichshalben junge Musiktalente zu hören.

Shopping, Kunst und Musik – die Wochenendaussichten sind doch nicht ganz so trübe, wie das Wetter vorgaukelt.