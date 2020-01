Noah Samuel kommt als erstes Baby im neuen Jahr in Weimar zur Welt

Weimar Er hat sich reichlich Zeit gelassen – und kam doch etwas zu früh: Noah Samuel Kinner ist Weimars erstes Neujahrsbaby im Sophien- und Hufeland-Klinikum. Der Kleine kam am Mittwoch um 12.33 Uhr auf die Welt und ist das erste Kind von Anja Kinner (26) und ihrem Ehemann Andreas Vetter (27). Das kleine Glück war bei der Geburt 51 Zentimeter groß und 3110 Gramm schwer, berichtete der stolze Vater.

„Er wollte der Erste sein“, scherzte Andreas Vetter angesichts der Tatsache, dass Noah Samuel den Berechnungen zufolge eigentlich erst am 3. Januar das Licht der Welt erblicken sollte. Zwar blieb das Paar vorsichtshalber über den Jahreswechsel zu Hause. Noch am Silvestertag und auch am Abend habe nichts darauf hingedeutet, das ihr Kind Weimars Neujahrsbaby werden würde. „Aber dann ging alles ziemlich schnell“, sagte Andreas Vetter wenige Stunden nach der Geburt, bei der alles reibungslos verlaufen sei: Um 4.30 Uhr setzten die ersten Wehen ein, um 8.30 Uhr erreichte das Paar im Auto, das der werdende Papa mit wackeligen Knien fuhr, das Klinikum. Dort war Noah Samuel dann fast auf die Minute genau vier Stunden später zum ersten Mal zu hören. „Er hat gleich auf sich aufmerksam gemacht“, erzählte Andreas Vetter.

Obwohl Weimar ganz offiziell der Geburtsort von Noah Samuel ist, wird er nicht in der Kulturstadt aufwachsen. Seine Eltern kommen aus Erfurt. Doch das Paar hatte sich intensiv über die Geburtsangebote informiert und dann ganz bewusst für die Entbindung in Weimar entschieden. „Das Weimarer Klinikum hat uns einfach besser gefallen“, sagte der frisch gebackene Vater und fügte hinzu, dass das Paar dies auf gar keinen Fall bereut hat. Voraussichtlich bis Freitag bleibt es mit Noah Samuel im Familienzimmer. Für die Nachbetreuung in Erfurt haben Anja Kinner und Andreas Vetter eine freie Hebamme gefunden.

Für das Weimarer Klinikum war die Geburt in der Mittagszeit eine eher späte für einen Neujahrstag. Sie bescherte dem Kleinen indes, was ihm in Erfurt verwehrt geblieben wäre: Am dortigen Helios-Klinikum war Lotta Marie das Neujahrsbaby. Sie kam um 9.56 Uhr zur Welt.

Am Weimarer Klinikum deutete sich Mittwoch noch eine weitere Geburt an. Bis zum Redaktionsschluss unserer Zeitung erfüllte sich die Hoffnung auf ein zweites Neujahrsbaby allerdings nicht.