In Berlstedt wurde wieder ausgelassen im Queen gefeiert.

Berlstedt. Zum zweiten und letzten Mal tobt am Samstag „Queen in Love“ auf vier Floors durch das Kulturhaus.

Noch einmal Disco in Berlstedt

Noch einmal Disco in Berlstedt

Die zweite Veranstaltung „Queen in Love“ im Berlstedter Kulturhaus ist bereits die letzte in diesem Jahr: Nach Mitte Januar stellt das Soundrausch-Team aus dem Weimarer Uhrenwerk am Samstag, 8. Februar, noch einmal eine Veranstaltung mit mehr als 15 DJs auf vier Floors auf die Beine. 22 Uhr öffnen sich die Türen, 16- und 17-jährige Besucher benötigen den obligatorischen „Muttizettel“. LED-Wand und spezielle Dekoration gehören auch diesmal wieder dazu. Auf der Mainstage gibt es überwiegend House-Klänge, auf der Tekkno-Stage geht es härter zur Sache. Im dritten Floor legt DJ Whitesokz Black Music und Hiphop auf, den vierten bestreitet DJ Dragon als Gastgeber mit 90er- und Party-Hits.

Samstag, 8. Februar, ab 22 Uhr, Berlstedt, Untertor 49