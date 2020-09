Noch freie Plätze in Malkursen

Noch freie Plätze gibt es in Workshops der Malschule: So können Interessierte im Workshop „Malerei und Experiment“ bei Mathias Rößler unabhängig von künstlerischer Vorbildung mit verschiedenen Maltechniken experimentieren und sich intuitiv neue Wege erschließen. Die Musik als Klangteppich beim Schaffensprozess soll die Sinne öffnen und inspirieren. Um den Färberwaid dreht sich der Waid-Workshop mit Rosanna Minelli. Im Workshop „Alugrafie und Zinkographie“ mit Max Roßner erhalten die Teilnehmenden einen Einblick in die Technik und lernen, diesen in verschiedenen Ausführungen anzuwenden. Auch für den Ferienworkshop „Animationsfilm – Erwecke Deine eigene Geschichte zum Leben“ gibt es in den Herbstferien noch einige wenige freie Plätze. Infos und Anmeldung: www.malschule-weimar.de.