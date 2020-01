Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Noch Freikarten für Kinderkonzert

Für das am Samstag, 18. Januar, stattfindende Beethoven-Kinderkonzert in der Notenbank hat der Inner Wheel Club Weimar noch Freikarten zu vergeben. Gemeinsam mit dem Musikpädagogen Raphael Amend möchte das Klenke-Quartett den Kindern im Alter von 10 bis 14 Jahren die anspruchsvolle Musik Beethovens näher bringen. Das Konzert beginnt um 16 Uhr. Wer an einer Freikarte Interesse hat, möge sich bitte über die Email-Adresse an den Club wenden (kontakt@iwc-weimar.de).